Dopo sei anni di angosciosa incertezza, è giunta una triste e drammatica svolta nelle indagini sulla scomparsa di Vito Mezzalira, l’ex dipendente di Poste Italiane di 66 anni, sparito dall’estate del 2019. I resti umani rinvenuti all’inizio del mese di novembre nel giardino della sua abitazione a Sdraussina, una frazione di Sagrado in provincia di Gorizia, sono stati ufficialmente identificati come appartenenti all’uomo. Questa corrispondenza è stata stabilita grazie alle impronte dentarie e della mandibola, come riportato dal quotidiano Il Piccolo. La conferma, sebbene attesa con apprensione, apre un nuovo capitolo nelle indagini, spostando l’attenzione dalla ricerca di un disperso all’accertamento delle responsabilità per un presunto omicidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ex postino scomparso, è arrivata la svolta nel caso: “L’hanno trovato, è lui”