Ex postino scomparso a Gorizia svolta nell' indagine | i suoi i resti in giardino L' ex compagna e due familiari indagati per omicidio volontario

Decisivo passo avanti nelle indagini sulla scomparsa di Vito Mezzalira, 66 anni, ex dipendente di Poste italiane, scomparso nell’estate 2019: sono suoi i resti rinvenuti a inizio mese nel giardino della sua casa a Sdraussina, frazione di Sagrado (Gorizia), dove viveva dopo essere andato in pensione. Lo scrive Il Piccolo in edicola oggi. La corrispondenza è stata stabilita dalle impronte di denti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ex postino scomparso a Gorizia, svolta nell'indagine: i suoi i resti in giardino. L'ex compagna e due familiari indagati per omicidio volontario

