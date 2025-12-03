Ex postino scomparso a Gorizia le ossa trovate in giardino sono le sue

Le analisi sull'arcata dentale rinvenuta nella villetta di Sagrado dove viveva hanno confermato che si tratta di Vito Mezzalira. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ex postino scomparso a Gorizia, le ossa trovate in giardino sono le sue

Altre letture consigliate

Telequattro Trieste. . SAGRADO | EX POSTINO SCOMPARSO: INDAGATO ANCHE IL FIGLIO DELLA COMPAGNA DI MEZZALIRA – Nuova svolta nel caso della scomparsa dell’ex postino Vito Mezzalira: indagato anche il figlio della compagna Mariuccia Orla - facebook.com Vai su Facebook

Gorizia, svolta nella scomparsa di Vito Mezzalira nel 2019: suoi i resti in giardino - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gorizia, svolta nella scomparsa di Vito Mezzalira nel 2019: suoi i resti in giardino ... Riporta tg24.sky.it

Vito Mezzalira, i resti trovati nella villetta sono dell'ex postino scomparso nel 2019. Dubbi sciolti grazie all’arcata dentale - Svolta nelle indagini sulla scomparsa dell'ex dipendente di Poste italiane, di 66 anni, scomparso nell'estate 2019: sono suoi i resti rinvenuti, a ... Riporta msn.com

Ex postino scomparso, è arrivata la svolta nel caso: “L’hanno trovato, è lui” - Dopo sei anni di angosciosa incertezza, è giunta una triste e drammatica svolta nelle indagini sulla scomparsa di Vito Mezzalira, l'ex dipendente di Poste ... Si legge su thesocialpost.it

Svolta nella scomparsa dell’ex postino in Friuli: le ossa trovate nel pozzo in giardino sono di Vito Mezzalira - Svolta nella scomparsa dell'ex postino in Friuli: le ossa trovate nel pozzo in giardino sono di Vito Mezzalira ... Si legge su blitzquotidiano.it

Omicidio di Vito Mezzalira, i resti dell'ex postino scomparso nel 2019 trovati nel suo giardino a Sdraussina - Svolta nel caso dell'omicidio di Vito Mezzalira: i resti dell'ex postino scomparso sarebbero stati rinvenuti nel giardino della sua casa a Sdraussina. Come scrive virgilio.it

Svolta nelle indagini sulla scomparsa dell’ex postino Vito Mezzalira: suoi i resti trovati nel giardino di casa - Sono di Vito Mezzalira, di 66 anni, ex dipendente di Poste italiane, scomparso nel 2019, i resti trovati il mese scorso nel giardino della sua casa a Sdraussina ... Come scrive fanpage.it