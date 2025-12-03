Ex Pertite Soresi | Un anno di immobilismo Gli atti smentiscono le dichiarazioni del sindaco

Circa un mese fa la sottosegretaria alla Difesa Stefania Craxi, intervenendo sul tema delle ex Partite, ha espresso pubblicamente la disponibilità del Ministero alla restituzione dell’area alla città di Piacenza, evidenziando però che il presupposto necessario è un’azione formale da parte del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

