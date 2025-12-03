Ex Pertite Soresi | Un anno di immobilismo Gli atti smentiscono le dichiarazioni del sindaco
Circa un mese fa la sottosegretaria alla Difesa Stefania Craxi, intervenendo sul tema delle ex Partite, ha espresso pubblicamente la disponibilità del Ministero alla restituzione dell’area alla città di Piacenza, evidenziando però che il presupposto necessario è un’azione formale da parte del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ex Pertite, Soresi: «Un anno di immobilismo. Gli atti smentiscono le dichiarazioni del sindaco» - La capogruppo Fdi: «L’ultima comunicazione che il Comune ha inviato al Ministero della Difesa risale ad un anno e mezzo fa» ... Si legge su ilpiacenza.it