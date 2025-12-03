Ex Milan Kakà | Emozionato per il Mondiale Miglior ricordo? Da tifoso quello contro l’Italia
L'ex giocatore e pallone d'oro del Milan Kakà, ex fantasista della Nazionale brasiliana, ha rilasciato un'intervista ai canali della FIFA: tutte le sue parole sul prossimo Mondiale del 2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altre letture consigliate
Milano ha reso omaggio con affetto e discrezione alla signora della canzone italiana. E accanto al feretro c’era un dettaglio che ha emozionato molti - facebook.com Vai su Facebook
Milano, campetto di via Dezza: da ieri sera, dopo il nostro post sulla vicenda alcune persone hanno iniziato a portare dei girasoli. Ci dicono che questa mattina ci sia stato un incredibile viavai che sta proseguendo anche in questo momento. Qualcuno ha anch Vai su X