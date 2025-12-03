Ex Ilva Taranto continua mobilitazione operai | occupata statale 106

Webmagazine24.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Proseguono mobilitazione e protesta di operai e sindacati dei metalmeccanici nei pressi dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, oggi Acciaierie d'Italia. I manifestanti hanno passato la notte ai presidi della statale 100 Appia. E in mattinata, per protesta contro quello che definiscono "il piano di chiusura", dopo aver occupato la statale 7 . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

ex ilva taranto continuaEx Ilva Taranto, continua mobilitazione operai: occupata statale 106 - Prosegue a oltranza lo sciopero, Cgil Puglia: "Governo accolga grido dolore, serve capire esistenza investitori" ... Segnala adnkronos.com

ex ilva taranto continuaEx Ilva, continua lo sciopero a oltranza dei sindacati: è l’ora della rabbia contro il piano Urso - Prosegue la mobilitazione dopo le strade bloccate nella giornata di ieri: «Meloni ci convochi a Palazzo Chigi» ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

ex ilva taranto continuaEx Ilva, prosegue mobilitazione a Genova e Taranto. Bucci: “Da Roma notizie non buone” - Neanche la telefonata del governatore della Liguria Marco Bucci con il commissario di Acciaierie per l'Italia Giancarlo Quaranta scioglie il nodo dello stabilimento ex Ilva di Corniglian ... Lo riporta finanza.repubblica.it

BLOCCHI Ex Ilva, presidi e blocchi sulla statale 100: la protesta dei lavoratori non si ferma - Decine di lavoratori e delegati sindacali hanno passato la notte in strada, mantenendo i presidi sia dentro che fuori dallo stabilimento ... Lo riporta statoquotidiano.it

Ex Ilva, Bucci: “I fondi ci sono, ma una legge europea non ne consente l’uso”. I sindacati: “Sciopero a oltranza” - Corteo stamattina fino al Ponte San Giorgio con gli operai di Ansaldo Energia e Fincantieri. Si legge su ilsecoloxix.it

Ex Ilva, blocchi e occupazioni dei lavoratori: “Sciopero a oltranza” - Il governatore Bucci: “Brutte notizie da Roma” ... Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Ilva Taranto Continua