Ex Ilva Taranto continua mobilitazione operai | occupata statale 106

(Adnkronos) – Proseguono mobilitazione e protesta di operai e sindacati dei metalmeccanici nei pressi dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, oggi Acciaierie d'Italia. I manifestanti hanno passato la notte ai presidi della statale 100 Appia. E in mattinata, per protesta contro quello che definiscono "il piano di chiusura", dopo aver occupato la statale 7 . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondisci con queste news

È in corso da alcune ore sulla statale Appia Taranto-Bari il blocco stradale da parte degli operai e dei delegati sindacali dell’ex Ilva. Il traffico è interrotto e deviato su strade alternative. Il blocco rientra nello sciopero ad oltranza indetto da mezzogiorno di oggi d - facebook.com Vai su Facebook

Ex Ilva, sciopero a oltranza dei sindacati a Taranto contro il piano del governo #2dicembre Vai su X

Ex Ilva Taranto, continua mobilitazione operai: occupata statale 106 - Prosegue a oltranza lo sciopero, Cgil Puglia: "Governo accolga grido dolore, serve capire esistenza investitori" ... Segnala adnkronos.com

Ex Ilva, continua lo sciopero a oltranza dei sindacati: è l’ora della rabbia contro il piano Urso - Prosegue la mobilitazione dopo le strade bloccate nella giornata di ieri: «Meloni ci convochi a Palazzo Chigi» ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Ex Ilva, prosegue mobilitazione a Genova e Taranto. Bucci: “Da Roma notizie non buone” - Neanche la telefonata del governatore della Liguria Marco Bucci con il commissario di Acciaierie per l'Italia Giancarlo Quaranta scioglie il nodo dello stabilimento ex Ilva di Corniglian ... Lo riporta finanza.repubblica.it

BLOCCHI Ex Ilva, presidi e blocchi sulla statale 100: la protesta dei lavoratori non si ferma - Decine di lavoratori e delegati sindacali hanno passato la notte in strada, mantenendo i presidi sia dentro che fuori dallo stabilimento ... Lo riporta statoquotidiano.it

Ex Ilva, Bucci: “I fondi ci sono, ma una legge europea non ne consente l’uso”. I sindacati: “Sciopero a oltranza” - Corteo stamattina fino al Ponte San Giorgio con gli operai di Ansaldo Energia e Fincantieri. Si legge su ilsecoloxix.it

Ex Ilva, blocchi e occupazioni dei lavoratori: “Sciopero a oltranza” - Il governatore Bucci: “Brutte notizie da Roma” ... Si legge su repubblica.it