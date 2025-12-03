Ex Ilva Schlein | Situazione drammatica Meloni si assuma responsabilità

Iltempo.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2025 La situazione dell'Ex Ilva è drammatica, ci sono 20mila posti di lavoro in ballo, Giorgia Meloni si assuma la responsabilità della situazione, serve un intervento dello Stato", lo ha detto la Segretaria Pd Elly Schlein intervistata dall'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ex ilva schlein situazione drammatica meloni si assuma responsabilit224

© Iltempo.it - Ex Ilva, Schlein: Situazione drammatica, Meloni si assuma responsabilità

Scopri altri approfondimenti

ex ilva schlein situazione**Ex Ilva: Schlein, 'Meloni si assuma responsabilità, serve intervento Stato'** - 000 posti di lavoro a rischio, i lavoratori stanno scioperando dappertutto. Da lanuovasardegna.it

ex ilva schlein situazioneSchlein,Urso si faccia da parte.Dell'ex Ilva se ne occupi Meloni - "La situazione dell'ex Ilva è ad un punto critico e il primo pensiero deve andare alle migliaia di lavoratrici e lavoratori che rischiano di pagare il prezzo più alto". Riporta ansa.it

ex ilva schlein situazioneIlva, la rabbia degli operai che hanno tagliato in due Genova con il presidio: “Urso bugiardo patentato” - A piazza Savio, snodo tra il ponente e il centro, le tende e i mezzi dei lavoratori disegnano un nuovo confine della città. Secondo ilfattoquotidiano.it

ex ilva schlein situazione**Ex Ilva: Schlein sente sindacati, 'Urso non in grado, Meloni si assuma responsabilità'** - “La situazione dell'ex Ilva è ad un punto critico e il primo pensiero deve andare alle migliaia di lavoratrici e lavoratori che rischiano di pagare il prezzo più alto. Riporta iltempo.it

ex ilva schlein situazioneEx Ilva, arriva l’ennesimo decreto del governo: soluzione ponte fino a marzo - Autorizzata la spesa di 108 milioni di euro dell’ultimo prestito: i restanti 92 milioni di euro sono messi a disposizione per interventi su altoforni e manutenzioni ordinarie e straordinarie ... Si legge su editorialedomani.it

ex ilva schlein situazioneEx Ilva, nuovo decreto da 108 milioni: chieste le dimissioni del ministro - Ecco cosa è stato deciso al consiglio dei Ministri ... Riporta quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Ilva Schlein Situazione