Ex Ilva Schlein | In ballo 20mila posti di lavoro Meloni porti dossier a Palazzo Chigi – Il video

Ex Ilva Schlein | In ballo 20mila posti di lavoro Meloni porti dossier a Palazzo Chigi

(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2025 "La situazione dell'Ex Ilva è drammatica, ci sono 20mila posti di lavoro a rischio, i lavoratori stanno scioperando. Giorgia Meloni si assuma la responsabilità della situazione, serve un intervento dello Stato che lavori alla decarbonizzazione. La Presidente del Consiglio porti il dossier a Palazzo Chigi", lo ha detto la Segretaria Pd Elly Schlein intervistata dall'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questi giorni i lavoratori dell'ex Ilva di Genova sono di nuovo in strada, con blocchi e presidi, perché dal Governo continuano ad arrivare solo silenzi o proposte irricevibili. Il Ministro Urso aveva promesso soluzioni, invece ha presentato un "piano corto" che

