Ex Ilva la protesta prosegue Blocchi stradali gli aggiornamenti
Prosegue anche oggi, mercoledì 3 dicembre 2025, la protesta dei lavoratori ex Ilva ripresa con l'inizio della settimana con blocchi stradali e manifestazioni che, martedì hanno coinvolto anche autostrada e aeroporto. Rimasto, dunque, il davanti alla stazione ferroviaria di Cornigliano con i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Prima l’aeroporto, poi l’autostrada e si va avanti a oltranza, con scioperi proclamati all’istante. Esplode la protesta dei lavoratori dell’Ilva, da Genova a Taranto. Nella città pugliese, i sindacati hanno proclamato uno sciopero a sorpresa a partire dalle 12 annunc - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - Ex #Ilva, continua la #protesta degli #operai #2dicembre #Tv2000 #lavoro @tg2000it Vai su X
Ex Ilva, la protesta prosegue. Blocchi stradali, gli aggiornamenti - Altra giornata calda sul fronte della viabilità, e per giovedì si profila uno sciopero generale con corteo di tutti i metalmeccanici verso il centro ... Riporta genovatoday.it
Ex Ilva, continua la protesta dei lavoratori: nuovi blocchi a Cornigliano. In mattinata possibile manifestazione - Dopo l'assemblea probabili nuove azioni di protesta insieme ai lavoratori di Ansaldo e Fincantieri: "Se vogliono arrestarci, vengano pure" ... Segnala msn.com
Ex Ilva, corteo dei lavoratori a Cornigliano: presidio alla stazione e Ponente bloccato - Protesta ex Ilva a Genova: corteo, presidio alla stazione di Cornigliano e viabilità in tilt. Si legge su ligurianotizie.it
Ex Ilva, continua il presidio davanti alla stazione di Cornigliano. Attesa per la call tra Bucci e commissario Quaranta - Corteo stamattina fino al Ponte San Giorgio con gli operai di Ansaldo Energia e Fincantieri. Come scrive ilsecoloxix.it
Ex Ilva: autostrade riaperte, un'altra giornata di accese proteste e cortei - La protesta ripresa ieri continua anche oggi, martedì 2 dicembre: in ballo il futuro di 1. Secondo genovatoday.it
Ex Ilva, i lavoratori scioperano a oltranza. Genova paralizzata, forte messaggio al governo - Le organizzazioni dei metalmeccanici di Taranto di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil e Usb hanno proclamato dalle 12 di oggi uno sciopero a oltranza ... Si legge su affaritaliani.it