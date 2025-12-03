Ex Ilva in sciopero da Taranto a Genova doppio tavolo di Governo tra Nord e Sud

Il Governo ha convocato due diversi incontri con gli enti locali di Taranto e di Genova per discutere della situazione degli stabilimenti dell’ ex Ilva. I lavoratori di entrambe le acciaierie sono in sciopero dopo la rottura delle trattative tra sindacati ed Esecutivo, dovuta ai continui ritardi nell’attuazione del piano di rilancio di Acciaierie d’Italia. I sindacati accusano il Governo di voler in realtà portare gli stabilimenti verso la chiusura e di non avere un vero piano per mantenere l’occupazione e rilanciare la più grande acciaieria d’ Europa. I lavoratori stanno nel frattempo bloccando le strade delle due città. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ex Ilva in sciopero da Taranto a Genova, doppio tavolo di Governo tra Nord e Sud

