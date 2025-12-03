Ex Ilva dichiarato lo sciopero a oltranza

La notte non ha spento le proteste. Anzi. Sciopero a oltranza hanno dichiarato i sindacati e sono rimasti i presidi intorno agli stabilimenti, da Genova a Taranto. All'alba gli operai tarantini si sono spostati sulla statale 106 jonica per bloccare il traffico. Domani corteo a genova. E' la risposta durissima al ministro Urso che ha messo in calendario al Mimit una serie di incontri con gli enti locali. Gli operai vogliono un tavolo unico permanente a Palazzo Chigi e invocano la presenza di Meloni, perché non si perda più tempo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

