Ex Ilva dichiarato lo sciopero a oltranza

La notte non ha spento le proteste. Anzi. Sciopero a oltranza hanno dichiarato i sindacati e sono rimasti i presidi intorno agli stabilimenti, da Genova a Taranto. All'alba gli operai tarantini si sono spostati sulla statale 106 jonica per bloccare il traffico. Domani corteo a genova. E' la risposta durissima al ministro Urso che ha messo in calendario al Mimit una serie di incontri con gli enti locali. Gli operai vogliono un tavolo unico permanente a Palazzo Chigi e invocano la presenza di Meloni, perché non si perda più tempo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ex Ilva, dichiarato lo sciopero a oltranza

Leggi anche questi approfondimenti

Il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha incontrato oggi i lavoratori dell’ex Ilva in protesta a Genova. Ha ascoltato le loro richieste e ha dichiarato che le porterà direttamente al Governo e ai commissari. "Una cosa è chiara e non negoziabile - ha de - facebook.com Vai su Facebook

I lavoratori dell'ex #Ilva di Genova Cornigliano, ai quali sono aggiunti i lavoratori di Ansaldo Energia, anch'essi in #sciopero, sono arrivati davanti all'aeroporto di Genova 'Cristoforo Colombo' collocando davanti alle porte una pala meccanica, bloccando così Vai su X

Ex Ilva in sciopero da Taranto a Genova, doppio tavolo di Governo tra Nord e Sud - Mentre proseguono gli scioperi negli stabilimenti dell’ex Ilva di Taranto e Genova, il Governo ha convocato due tavoli separati ... Segnala quifinanza.it

Ex Ilva, sciopero a oltranza a Genova e Taranto: cosa sta succedendo e perché gli operai stanno protestando - Gli operai dell’Ex Ilva di Taranto e di Genova sono in sciopero a oltranza, come reazione al piano del Governo. Riporta greenme.it

Ex Ilva, continua lo sciopero a oltranza dei sindacati: è l’ora della rabbia contro il piano Urso - Prosegue la mobilitazione dopo le strade bloccate nella giornata di ieri: «Meloni ci convochi a Palazzo Chigi» ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Ex Ilva, prosegue mobilitazione a Genova e Taranto. Bucci: “Da Roma notizie non buone” - Neanche la telefonata del governatore della Liguria Marco Bucci con il commissario di Acciaierie per l'Italia Giancarlo Quaranta scioglie il nodo dello stabilimento ex Ilva di Corniglian ... finanza.repubblica.it scrive

Ex Ilva, blocchi e occupazioni dei lavoratori: “Sciopero a oltranza” - Il governatore Bucci: “Brutte notizie da Roma” ... repubblica.it scrive

Ex Ilva Taranto, continua mobilitazione operai: occupata statale 106 - Proseguono mobilitazione e protesta di operai e sindacati dei metalmeccanici nei pressi dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, oggi Acciaierie d'Italia. msn.com scrive