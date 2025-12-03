Ex Ilva chiesti 5 miliardi al vecchio gestore mentre il Governo accelera sulla manutenzione

Il governo conferma l'avvio entro marzo di una manutenzione straordinaria sugli impianti ex Ilva per garantirne la piena operatività e scongiurare chiusure, mentre prepara un'azione risarcitoria da 5 miliardi contro ArcelorMittal. Piano tecnico e impegni su occupazione e siti. Il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso ha chiarito in Aula che i commissari straordinari hanno già attivato un programma di interventi per restituire al futuro acquirente impianti funzionanti e con una capacità produttiva di almeno 4 milioni di tonnellate. Il cronoprogramma fissa la consegna entro marzo e punta a superare lo stato di degrado imputato all'ex gestore ArcelorMittal, contro il quale verrà avviata nei prossimi giorni un'azione risarcitoria da circa 5 miliardi di euro.

