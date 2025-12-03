EVOLUTION sbarca a Roma | lo show che rivoluziona il circo
Dopo sette mesi di trionfi alle Isole Canarie, arriva finalmente in Italia il circo più innovativo mai realizzato, capace di catapultare il pubblico in un universo futuristico. È EVOLUTION – Il Circo del Futuro, che farà tappa a Roma, all’Eur, nell’area dell’ex Velodromo (via Oceano Pacifico 271), dal 6 dicembre 2025 all’8 febbraio 2026. L’emozione incontra la tecnologia in questo nuovo, sorprendente progetto firmato Le Cirque Zoppis, la compagnia che ha già conquistato il pubblico con spettacoli come CirCuba, Aqua Circo e CircAfrica. EVOLUTION non è semplicemente un circo, ma un’esperienza immersiva che rompe gli schemi tradizionali e trascina gli spettatori in un mondo dove adrenalina, innovazione e meraviglia si fondono, rigorosamente senza l’uso di animali. 🔗 Leggi su Funweek.it
News recenti che potrebbero piacerti
? SETAI CLUB goes to OMBRELLO APRES SKI! ? Preparati per l’evento Après Ski più atteso della stagione! Il Setai Club sbarca al Passo del Tonale per una giornata di musica, neve e divertimento senza fine all’Ombrello Après Ski. SABATO 20 Dicemb - facebook.com Vai su Facebook
EVOLUTION sbarca a Roma: lo show che rivoluziona il circo - Dopo sette mesi di trionfi alle Isole Canarie, arriva finalmente in Italia il circo più innovativo mai realizzato, capace di catapultare il pubblico in un ... Come scrive funweek.it
"Evolution", il circo del futuro a Roma - Sarà a Roma dal 6 dicembre 2025 all'8 febbraio 2026 all’Eur nell’area dell’ex Velodromo, in via Oceano ... Riporta romatoday.it
A Roma arriva 'Evolution', il circo del futuro - Approda per la prima volta a Roma 'Evolution', il nuovo spettacolo immersivo di Le Cirque Zoppis che punta a rivoluzionare il concetto di circo, unendo la tradizione acrobatica a un'imponente scenogra ... Segnala adnkronos.com
Roma, all’Eur arriva ‘Evolution’: il Circo del Futuro - Dopo un tour di 7 mesi alle Isola Canarie approda in Italia il più innovativo circo mai visto prima che vi proietta in un mondo futuristico. Da lapresse.it