Evento convegno Giustizia di Prossimità presso l’Officina delle Culture Gelsomina Verde a Scampia
Il 04 dicembre 2025 ore 15:30, presso l’Officina delle Culture “Gelsomina Verde” via Arcangelo Ghisleri, quartiere Scampia di Napoli si terrà l’evento “Giustizia di Prossimità” - Tale convegno sarà incentrato sull’importanza del concetto della giustizia di prossimità come modello di servizio che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Stasera al convegno organizzato da Domenico Gramazio sul #referendum sulla #giustizia. Ho trattato il tema degli effetti della riforma anche sull’economia e sui #lavoratori. #Italia #UGL Ugl Confederazione - facebook.com Vai su Facebook
L'intervento di @fp_sisto, viceministro della Giustizia, al convegno sulla #composizionenegoziata della #crisidimpresa in corso ad #Unioncamere: "La nostra economia si regge sulle #PMI. Credo che dobbiamo porci il problema di procedure semplificate della Vai su X
“Giustizia riparativa”, al Teatro Apollo un convegno promosso dalla Corte d’Appello di Lecce - L’iniziativa, aperta alla società civile che vedrà, tra gli altri, la partecipazione di S. Segnala leccenews24.it
Giustizia, convegno con FdI - Fratelli d'Italia La Spezia organizza un convegno sulle prime riforme della giustizia del governo Meloni. Si legge su lanazione.it
Un convegno sulla giustizia sportiva: “Sistema da riformare” - Sarà Roma a ospitare la seconda tappa del convegno nazionale itinerante "Giustizia Sportiva e Trasparenza - Come scrive repubblica.it
Carcere: Caritas italiana, il 13 novembre convegno a Roma sulla giustizia penale in Italia - Il convegno – dal titolo “Giustizia e Speranza: la comunità cristiana tra carcere e territorio” – si terrà a Roma il 13 novembre, ... Secondo agensir.it
Lavagna: convegno “La giustizia che ci attende” con Marcello Basilico - Giovedì 27 novembre 2025, ore 15. Secondo msn.com
Giustizia, Schlein: “La destra vuole lo scontro con le toghe, ipergarantista solo con gli amici” - “La destra ha voluto riportarci indietro di 30 anni e riaprire lo scontro con la magistratura riportandoci a una guerra che esaspera gli animi. Come scrive repubblica.it