Eventi solidali a Giardino Gio e all’ex Mazzini | così si acquisterà un taxi per pazienti oncologiche

Ilrestodelcarlino.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Acquistare un ‘Taxi Rosa’ per le pazienti oncologiche: al ‘Giardino Gio’ di corso della Repubblica, da domenica al 6 gennaio, al via il Natale di solidarietà e beneficenza promosso, tra gli altri, dalla associazione ’Futura’ Aps, dalla Odv ‘Prevenzione Donna’ di Forlì-Cesena e dal Lions Club. Un programma lungo e ricco, al cui centro c’è una raccolta fondi a scopo benefico per una causa già sperimentata a Bologna e adesso promossa anche a Forlì: una macchina che l’associazione Prevenzione Donna metterà a disposizione delle pazienti oncologiche per accompagnarle non solo alle visite, ma anche in attività quotidiane quali spesa, passeggiate o luoghi di svago. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

