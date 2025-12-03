Eventi Arezzo 3 dicembre 2025

Arezzo - L’incontro “Ombre sul futuro. Immaginazione, alterità e paure tra Otto e Novecento” in programma alle ore 10 nei locali delle Logge del Grano ad Arezzo sarà l’occasione per discutere come la letteratura di fantascienza sia lo specchio delle paure della società, anche quella italiana. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it