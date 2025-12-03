Eva Kaili dal Qatargate al caso Mogherini | Il Belgio non è sicuro né per la politica né per gli italiani

Nel pieno dello shock per il fermo di Federica Mogherini a Bruxelles, Eva Kaili rompe il silenzio e attacca frontalmente le autorità belghe. L’ex vicepresidente del Parlamento europeo, coinvolta tre anni fa nel Qatargate, parla da Abu Dhabi con il collegamento con il circolo dei Lettori di Torino e rievoca la stagione giudiziaria che la travolse. E nelle sue parole, riportate da La Stampa, descrive il Belgio come un Paese incapace di garantire tutele minime a chi opera nelle istituzioni europee. “Il più grande fallimento dello Stato di diritto in Europa”. Kaili ricorda il periodo del suo arresto, quando finì dapprima in isolamento e poi in detenzione senza accuse solide. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Eva Kaili, dal Qatargate al caso Mogherini: "Il Belgio non è sicuro né per la politica né per gli italiani"

