Europei nuoto vasca corta 2025 oggi | orari 3 dicembre tv streaming italiani in gara

Oggi, mercoledì 3 dicembre, andrà in scena la seconda giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), assistere a un day-2 in cui l’Italia vorrà confermarsi su livelli molto come accaduto nel primo giorno. La selezione del Bel Paese ha concluso con tre medaglie all’attivo (1 oro e 2 argenti) e c’è voglia di arricchire il tesoretto. Nelle batterie del mattino grande curiosità c’è per quanto accadrà nei 200 stile libero maschili e femminili. Nella prova riservata agli uomini, Carlos D’Ambrosio è tra gli osservati speciali. L’italo-cubano, reduce da una stagione di grande crescita a livello mondiale in lunga, si mette alla prova nella rassegna continentale in corta e vedremo come risponderà. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei nuoto vasca corta 2025 oggi: orari 3 dicembre, tv, streaming, italiani in gara

Approfondisci con queste news

DA OASPORT - #Nuoto #AlessandraMao #AnnaAmbler #AnnaChiaraMascolo Pagelle Europei nuoto 2025: Quadarella parte bene, Di Pietro esalta, novità Guatti: PAGELLE EUROPEI NUOTO IN VASCA CORTA LUBLINO 2025 PRIMA GIORNATA SIMONA Q Vai su X

Italnuoto subito protagonista agli europei in vasca corta di Lublino! C'è l'oro di una performante 4x50 stile libero maschile, l'argento da fuoriclasse di Simona Quadarella nei 400 stile libero e della 4x50 stile libero femminile trascinata da una granitica Silvia Di - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Cerasuolo e Martinenghi all’attacco, Mora e Di Pietro mine vaganti - Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino in Polonia. Come scrive oasport.it

Europei vasca corta: oro 4x50 maschile, argento 4x50 donne e Quadarella nei 400sl - Leggi su Sky Sport l'articolo Europei vasca corta: oro 4x50 maschile, argento 4x50 donne e Quadarella nei 400sl ... sport.sky.it scrive

Europei in vasca corta: ok Quadarella, Cerasuolo, Martinenghi e Sara Curtis, Mao fa il record. Sorpresa Ceccon - Europei di nuoto in vasca corta a Lublino, prima giornata: ok Quadarella, Martinenghi e Sara Curtis, record per Alessandra Mao. Secondo sport.virgilio.it

Sono iniziati con le prime batterie gli Europei in vasca corta di Lublino - Si è aperta a Lublino, in Polonia, la ventitreesima edizione dei campionati europei di nuoto in vasca corta, dove fino domenica prossima scenderanno in vasca trenta tra azzurre e azzurri, con ben ... Come scrive sportal.it

Europei vasca corta, 4×50 da sogno per l’Italia: oro nella gara maschile, argento in quella femminile - La squadra azzurra chiude con una doppia medaglia e due record italiani (uno battuto e uno eguagliato) la prima giornata di gare a Lublino. Scrive msn.com

Medagliere Europei nuoto vasca corta 2025: la classifica dei podi - Da martedì 2 a domenica 7 dicembre si svolgeranno a Lublino, in Polonia, gli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta: la rassegna nella piscina da 25 ... Si legge su oasport.it