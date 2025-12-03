Europei nuoto medaglia d’oro dell’Italia nella 4×50 mista
(Adnkronos) – Medaglia d'oro per l'Italia nella 4×50 mista agli Europei in vasca corta a Lublino, in Polonia, oggi mercoledì 3 dicembre: con il tempo di 1'36"09, Francesco Lazzari (22"88), Simone Cerasuolo (25"67), Silvia Di Pietro (24"62) e Sara Curtis (22"92) superano l'Olanda seconda (1'36"18) e i padroni di casa della Polonia (1'36"98). Il primo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Nuoto, Europei in vasca corta: la gara di Simone Cerasuolo nei 100 rana. Il video L'Azzurro, dopo una prova d'attacco, termina quarto per soli sei centesimi dalla medaglia di bronzo - facebook.com Vai su Facebook
Nuoto, #Europei di Lublino in vasca corta: 4x50 mista mixed azzurra in finale. Ora in acqua Segui la diretta streaming della seconda giornata su Rainews.it #azzurri #italnuoto #nuoto #europei Vai su X
Europei di nuoto in vasca corta: l’Italia conquista l'oro nella staffetta 4X50 mixed - Nell’ultima gara della giornata Lazzari, Di Pietro, Curtis e Cerasuolo conquistano il nuovo record dei campionati con il tempo di 1'36"09 ... Segnala corrieredellosport.it
Europei vasca corta di nuoto: Italia oro nella staffetta 4X50 mista mixed - Dopo quello della 4x50 stile libero maschile, arriva di nuovo dalle staffette il secondo oro per l’Italia agli Europei di nuoto in vasca corta in corso a Lublino, in Polonia. repubblica.it scrive
Europei di nuoto in vasca corta, l'Italia vince l'oro nella 4x50 mista mixed: nuovo record dei campionati - L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta 4X50 mista mixed agli Europei di nuoto in vasca corta in corso a Lublino (Polonia). Riporta msn.com
Europei nuoto vasca corta, Italia d'oro nella 4x50 mista mixed - Secondo oro e quarta medaglia per l’Italia agli Europei di nuoto in vasca corta in corso a Lublino, in Polonia. Si legge su sport.sky.it
Nuoto, Europei in vasca corta: oro all'Italia nella 4x50 mista mixed - Simone Cerasuolo quarto per 6 centesimi nella finale dei 100 rana, Martinenghi settimo ... Scrive msn.com
Nuoto: Europei 25 metri, la staffetta dell'Italia è ancora d'oro - L'Italia ha chiuso con un acuto la seconda giornata degli Europei di nuoto in vasca corta. Segnala ansa.it