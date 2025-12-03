Europei nuoto 2025 oggi in tv | orari 3 dicembre tv streaming programma italiani in gara
Oggi, mercoledì 3 dicembre, andrà in scena la seconda giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), assistere a un day-2 in cui l’Italia vorrà confermarsi su livelli molto come accaduto nel primo giorno. La selezione del Bel Paese ha concluso con tre medaglie all’attivo (1 oro e 2 argenti) e c’è voglia di arricchire il tesoretto. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO IN VASCA CORTA ALLE 10.00 E ALLE 19.00 Nelle batterie del mattino grande curiosità c’è per quanto accadrà nei 200 stile libero maschili e femminili. Nella prova riservata agli uomini, Carlos D’Ambrosio è tra gli osservati speciali. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
DA OASPORT - #Nuoto #AlessandraMao #AnnaAmbler #AnnaChiaraMascolo Pagelle Europei nuoto 2025: Quadarella parte bene, Di Pietro esalta, novità Guatti: PAGELLE EUROPEI NUOTO IN VASCA CORTA LUBLINO 2025 PRIMA GIORNATA SIMONA Q Vai su X
Italnuoto subito protagonista agli europei in vasca corta di Lublino! C'è l'oro di una performante 4x50 stile libero maschile, l'argento da fuoriclasse di Simona Quadarella nei 400 stile libero e della 4x50 stile libero femminile trascinata da una granitica Silvia Di - facebook.com Vai su Facebook
Europei nuoto vasca corta 2025 oggi: orari 3 dicembre, tv, streaming, italiani in gara - Oggi, mercoledì 3 dicembre, andrà in scena la seconda giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Scrive oasport.it
Medagliere Europei nuoto vasca corta 2025: l’Italia balza in testa davanti alla Germania! - Da martedì 2 a domenica 7 dicembre si svolgeranno a Lublino, in Polonia, gli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta: la rassegna nella piscina da 25 ... Scrive oasport.it
DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025/ Video streaming Rai: via alla sessione serale! (oggi 2 dicembre) - Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai oggi martedì 2 dicembre: programma, orario e finali della prima giornata a Lublino. Come scrive ilsussidiario.net
Europei vasca corta: oro 4x50 maschile, argento 4x50 donne e Quadarella nei 400sl - Leggi su Sky Sport l'articolo Europei vasca corta: oro 4x50 maschile, argento 4x50 donne e Quadarella nei 400sl ... Si legge su sport.sky.it
Europei di nuoto in vasca corta 2025: il programma di oggi e gli azzurri in gara - Quadarella, Sara Curtis e Nicolò Martinenghi subito in gara ... Si legge su today.it
Europei nuoto, Quadarella vince l’argento e firma il nuovo primato italiano. A medaglia anche le staffette 4×50 maschile e femminile - Tre medaglie nella prima giornata degli Europei di nuoto: due argenti (due nuovi primati italiani) e un oro. Da ilfattoquotidiano.it