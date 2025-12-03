Europei di nuoto 2025 in vasca corta il programma di oggi | Martinelli e Cerasuolo per le medaglie nei 100 rana
Oggi, mercoledì 3 dicembre, è in programma la seconda giornata agli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. A Lublino, nella piscina da 25 metri, l'Italia punta ad arricchire il medagliere dove, dopo la prima giornata, ci sono già tre medaglie, un oro e due argenti. Brilla l'oro della 4x50 stile. 🔗 Leggi su Today.it
