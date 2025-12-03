Europei di Lublino day 2 | entrano in scena Carlos D’Ambrosio e Alberto Razzetti! Occhio alla 4×50 misti mista azzurra
Si apre la seconda giornata degli Europei di Lublino, una mattinata densa e tecnica che per l’Italia rappresenta un crocevia importante tra ambizioni di medaglia e necessità di passare indenni attraverso batterie molto competitive. È un programma che entra nel vivo dell’Europeo e misura la reale profondità della nazionale, tra veterani affidabili e giovani che puntano a ritagliarsi spazio già dalle prime vasche. Nei 100 misti uomini la scena italiana è tutta per Alberto Razzetti, iscritto in 52’’67 e schierato in una delle batterie centrali. L’azzurro affronta un parterre di altissimo livello, con avversari presenti al via come Noe Ponti, Maxime Grousset, Miroslav Knedla, Heiko Gigler e Nikola Miljenic, tutti da corsia centrale e nei migliori tempi d’Europa. 🔗 Leggi su Oasport.it
