Europei di Lublino day 2 | entrano in scena Carlos D’Ambrosio e Alberto Razzetti! Occhio alla 4×50 misti mista azzurra

Oasport.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre la seconda giornata degli Europei di Lublino, una mattinata densa e tecnica che per l’Italia rappresenta un crocevia importante tra ambizioni di medaglia e necessità di passare indenni attraverso batterie molto competitive. È un programma che entra nel vivo dell’Europeo e misura la reale profondità della nazionale, tra veterani affidabili e giovani che puntano a ritagliarsi spazio già dalle prime vasche. Nei 100 misti uomini la scena italiana è tutta per Alberto Razzetti, iscritto in 52’’67 e schierato in una delle batterie centrali. L’azzurro affronta un parterre di altissimo livello, con avversari presenti al via come Noe Ponti, Maxime Grousset, Miroslav Knedla, Heiko Gigler e Nikola Miljenic, tutti da corsia centrale e nei migliori tempi d’Europa. 🔗 Leggi su Oasport.it

europei di lublino day 2 entrano in scena carlos d8217ambrosio e alberto razzetti occhio alla 421550 misti mista azzurra

© Oasport.it - Europei di Lublino, day 2: entrano in scena Carlos D’Ambrosio e Alberto Razzetti! Occhio alla 4×50 misti mista azzurra

Altre letture consigliate

europei lublino day 2Europei nuoto vasca corta 2025 oggi: orari 3 dicembre, tv, streaming, italiani in gara - Oggi, mercoledì 3 dicembre, andrà in scena la seconda giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Si legge su oasport.it

europei lublino day 2Nuoto, partenza lanciata per l’Italia nel day-1 degli Europei in vasca corta: un oro e tre podi a Lublino - Calato il sipario sulla prima giornata di semifinali e finali degli Europei di nuoto in vasca corta. Segnala oasport.it

europei lublino day 2Europeo vasca corta. DAY 1 PM. Gare in corso ... Argento con RI per Simona Quadarella (3.56.70), a gennaio in Australia. - Due azzurre in finale nei 400 stile libero e le staffette veloci. Riporta nuoto.com

europei lublino day 2Europeo vasca corta. DAY 1 PM. Il programma pomeridiano. 11 azzurri in gara. Startlist - Due azzurre in finale nei 400 stile libero e le staffette veloci. Scrive nuoto.com

europei lublino day 2Europei a Lublino: in gara Alberto Razzetti - Foto Giorgio Scala / DeepBlueMedia. Riporta liguriasport.com

Europei di nuoto a Lublino: l’Italia riparte dai suoi leader. I toscani in gara - Dal 2 al 7 dicembre gli azzurri in vasca per i 23esimi Europei in corta: attesa per il capitano Lorenzo Zazzeri e per Deplano, Megli e Mascolo, pronti a lasciare il segno ... Come scrive intoscana.it

Cerca Video su questo argomento: Europei Lublino Day 2