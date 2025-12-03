Roma, 3 dicembre 2025 – La quadra fra Mosca e Kiev non si trova, gli Stati Uniti sono in evidente difficoltà, ma l’Unione Europea e la Nato non mollano. E se la presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen, da una parte, assicura di aver trovato il modo di finanziare l’aiuto europeo all’Ucraina, con l’esecutivo Ue che decide lo stop al gas russo, dall’altra, il segretario generale della Nato, Mark Rutte parla di Mosca “sempre più sconsiderata con la Nato”, appellandosi a Trump, perché “sblocchi la situazione”. Ma a Washington sembrano più impantanati che mai, con l’inviato speciale, Steve Witkoff, e il genero del presidente, Jared Kushner, che hanno lasciato Mosca e fatto ritorno a Washington senza incontrare il presidente ucraino Zelensky, dopo cinque ore di colloqui improduttivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Europa libera dal gas russo. Importazioni azzerate entro il 2027. “Giorno storico, danno per Mosca”