Europa è già sfasciata Non è vero Rissa tv Gruber-Travaglio

La politica estera, e in particolare la guerra in Ucraina, divide due personalità del dibattito pubblico solitamente vicine per radici culturali e politiche. Durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo, il programma di approfondimento che va in onda ogni sera dal lunedì al venerdì, è andato in scena uno scontro molto acceso tra Lilli Gruber, la conduttrice del talk-show, e Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Ad accendere il fuoco è stato Pier Luigi Bersani, che ha aperto la discussione con una riflessione sull’Unione Europea. “ Basta leggere cosa dicono i Maga negli Stati Uniti e Trump e basta sentire Putin per sapere che l’unica cosa su cui sicuramente sono d’accordo è vedere se riescono a sfasciare l’Europa, noi dobbiamo stare un attimo avvertiti su questo punto”, ha esordito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
