Si conferma un affare tutto interno al Pd quello che si sta consumando a Bruxelles nell’inchiesta di queste ore per frode e corruzione. In queste ore, l’ex segretario generale del servizio europeo per l’azione esterna dell’Unione europea (Eeas), Stefano Sannino, ha annunciato che lascerà il suo attuale incarico di Direttore generale del dipartimento Medio Oriente, Nord Africa e Golfo della Commissione Ue, alla luce del suo coinvolgimento nell’indagine in corso su un presunto uso improprio di fondi Ue. In un messaggio inviato al personale, visto da Euractiv, Sannino ha confermato di essere stato interrogato su un progetto portato avanti quando era segretario generale dell’Eeas, affermando di “avere fiducia nel lavoro dei magistrati e di essere fiducioso che tutto verrà chiarito”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Eurofrode: chi è Stefano Sannino, l'uomo di Prodi costretto alle dimissioni dalla Commissione Ue