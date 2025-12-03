Eternit Cisl all’attacco | La città non deve averlo Subito una mappatura

"Lo abbiamo detto fin dal primo giorno della vicenda Inalca e lo ripetiamo dopo l’incendio a Mancasale: serve un piano d’azione per affrontare la questione eternit sui tetti, prima di tutto quelli dei fabbricati produttivi. L’amministrazione può produrre un cambiamento concreto e spingere Reggio verso la strada eternit-free". è la segreteria di Cisl Emilia Centrale a rimettere all’angolo l’amministrazione comunale sul tema dei temi: è ancora accettabile avere l’eternet sui tetti della città? La normativa ancora lo consente – se l’amianto è incapsulato e in sicurezza nessuno può obbligarti a rimuoverlo –, ma da tempo il sindacato batte sull’opportunità di fare un salto culturale: mappare di nuovo la presenza di amianto su tutto il territorio cittadino e magari cominciare a rimuoverlo una volta per tutte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

