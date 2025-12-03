Espulsi sette stranieri socialmente pericolosi | il giro di vite dell’ufficio immigrazione di Como

La polizia di Stato di Como ha accompagnato alla frontiera sette cittadini stranieri ritenuti irregolari e socialmente pericolosi, nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina e dei servizi dedicati a garantire legalità e sicurezza. Gli interventi sono stati coordinati. 🔗 Leggi su Quicomo.it

