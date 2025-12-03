Inter News 24 Esposito riaccende l’Inter, il talento classe 2005 vuole lasciare il segno nella sua “casa” dopo settimane di crescita e sacrificio. L’ Inter di Cristian Chivu torna a San Siro per la sfida di Coppa Italia contro il Venezia, e i riflettori saranno ancora una volta puntati su Pio Esposito, attaccante classe 2005 e uno dei volti più luminosi della nuova generazione nerazzurra. Il ventenne, cresciuto a pane e Inter, sta vivendo una stagione fatta di scoperte continue, responsabilità crescenti e un obiettivo chiaro: trovare il primo gol a San Siro con la maglia nerazzurra. Nell’ultima gara contro il Pisa, Esposito ha messo in mostra uno dei lati più puri del suo carattere: la generosità. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Esposito riaccende l’Inter: caccia al primo gol a San Siro contro il Venezia