Esplosione di Calenzano | nel sito Eni nascerà impianto fotovoltaico da 20 megawatt
Nel sito Eni di Calenzano, teatro della tragedia in cui il 9 dicembre 2024 morirono in un'esplosione cinque persone, sorgerà un hub di energie rinnovabili con la realizzazione di un grande impianto fotovoltaico da 20 megawatt L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Emiliano Braccini rimase ustionato sul 60% del corpo dopo l’esplosione al deposito: “Mi ero trasformato in una torcia umana”. La moglie: “Felici, ma il cammino è ancora lungo” Vai su Facebook
Strage di Calenzano, nell’area Eni nascerà un grande impianto fotovoltaico - Calenzano, 3 dicembre 2025 – Da luogo di una tragedia con esplosione dovuta a carburanti a spazio dedicato alle energie rinnovabili. lanazione.it scrive
Calenzano, nel sito Eni nascerà hub energie rinnovabili - Nel sito Eni di Calenzano (Firenze), teatro della tragedia in cui il 9 dicembre 2024 morirono in un'esplosione cinque persone, sorgerà un hub di energie rinnovabili con la realizzazione di un grande i ... Scrive ansa.it
Nel sito Eni di Calenzano un hub per le energie rinnovabili, impianto fotovoltaico da 20 MW - A un anno dalla tragedia che il 9 dicembre 2024 costò la vita a cinque persone nell’esplosione del sito Eni di Calenzano, l’area si prepara a una ... Riporta gonews.it
Calenzano, accordo Comune-Regione-Eni: sull’ex deposito carburanti nascerà una centrale fotovoltaica da 20 MWp - Un accordo per definire il futuro dell’area del deposito di carburanti in via Erbosa a Calenzano sarà firmato dal Comune di Calenzano, Regione Toscana ed Eni. Lo riporta 055firenze.it
A Calenzano un hub di energie rinnovabili sull'area del deposito Eni - Il Comune di Calenzano, la Regione Toscana ed Eni sigleranno un accordo per la riconversione dell'area dell'ex deposito di carburanti di via Erbosa, teatro dell'esplosione del 9 dicembre 2024 ch ... Lo riporta msn.com
Disastro Eni di Calenzano, un anno dopo - Il 9 dicembre 2024, intorno alle 10:30, un'esplosione seguita da un incendio ha devastato l'area delle pensiline di carico del deposito carburanti Eni a Calenza ... Secondo controradio.it