Esonero choc Totò Di Natale non ci sta e si dimette | Lo faccio per rispetto del calcio
Terremoto a sorpresa alla Scafatese dove è stato allontanato l’allenatore primissimo in classifica e imbattuto: e anche l’ex bomber dice addio La Serie D vive un nuovo terremoto. Stavolta però non parliamo per fortuna di società che spariscono, di punti di penalizzazione, fallimenti, tribunali o simili, come magari accade soprattutto in C, ma torniamo a discutere solamente di campo. Certo è che quanto accaduto nel girone G ha comunque fatto scalpore ed è stato effettivamente un fulmine a ciel sereno. Di Natale e Romano – Instagram Di Natale Ci riferiamo all’esonero di mister Gianluca Esposito, allenatore della Scafatese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
