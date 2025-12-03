Escursione nella tenuta di San Rossore fino al mare
Questo itinerario si svolge all’interno del Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli e più precisamente nella bellissima Tenuta di San Rossore in un’area molto vicina alla città di Pisa. Dal Centro Visite, situato a pochi metri dall’ingresso principale della Tenuta e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Domenica 30/11: Escursione nella Tenuta di San Rossore, fino al mare! Camminiamo insieme tra boschi profumati, radure piene di vita e sentieri che ci conducono a un mare ancora incontaminato. Ogni passo è un’occasione per respirare natura, osserva - facebook.com Vai su Facebook
Escursioni, laboratori e tour: San Rossore al centro della Festa dei Parchi 2024 - Pisa, 13 giugno 2024 – Escursione alle dune al tramonto, passeggiate in bici fino a Bocca di Serchio, visite guidate a Coltano e Calambrone, Tarta lab alla Lecciona, laboratori artistici sul lago di ... Come scrive lanazione.it