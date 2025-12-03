Escrementi di topo nella mensa dei pompieri

Nella mensa del comando dei vigili del fuoco di Prato sarebbero stati rinvenuti escrementi di topo e tracce di volatili. Questa la denuncia arrivata nelle scorse ore dalle organizzazioni sindacali Conapo, Uil Pa, Fp-Cgil, Fns Cisl e Usb che annunciano contestualmente la proclamazione dello stato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

