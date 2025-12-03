Esami e visite in tre giorni? In Puglia l?urgenza non è quasi mai rispettata | nel 60% dei casi tempi lunghi

Sulla prescrizione del medico si legge?urgente?, ma davanti agli sportelli dei Cup degli ospedali quella?U? si trasforma più in un desiderio che un obbligo. Cosi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

