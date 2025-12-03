eroCaddeo è il concorrente più pronto di X Factor 2025 e il successo di Punto lo dimostra

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

eroCaddeo, a poco più di 24 ore dalla finale di X Factor, è il cantante discograficamente più pronto: lo testimonia il successo di Punto, oltre 1 milione di streaming e in Top 50 Italia su Spotify. 🔗 Leggi su Fanpage.it

