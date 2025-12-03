eroCaddeo è il concorrente più pronto di X Factor 2025 e il successo di Punto lo dimostra
eroCaddeo, a poco più di 24 ore dalla finale di X Factor, è il cantante discograficamente più pronto: lo testimonia il successo di Punto, oltre 1 milione di streaming e in Top 50 Italia su Spotify. 🔗 Leggi su Fanpage.it
X Factor 2025, le assegnazioni per la finale. Vedremo tre manche: My Song, Best of, Inedito. Si giocano la vittoria Rob, Delia, EroCaddeo e PierC, un concorrente per giudice. Anche in chiaro su TV8. Ospite Laura Pausini. - facebook.com Vai su Facebook
Chi è eroCaddeo a X Factor 2025/ Dopo Tiziano Ferro ecco il classico senza tempo dei Pooh: il web lo incorona - EroCaddeo si conferma uno dei profili più promettenti di X Factor 2025: le sue prime esibizioni ai live sono state sfavillanti EroCaddeo, il talento di Achille Lauro ancora protagonista a X Factor ... Riporta ilsussidiario.net