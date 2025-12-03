Eric Dane e la difficile convivenza con la SLA | Non ho ragioni per essere ottimista

La star di Grey's Anatomy convive ormai da mesi con la terribile malattia che gli è stata diagnosticata lo scorso aprile, ma il suo umore non è dei più positivi al momento L'attore Eric Dane è apparso brutalmente onesto riguardo alla realtà che sta affrontando dopo aver ricevuto la diagnosi di SLA, da quando l'ha rivelata ad aprile. E non ha intenzione di fermarsi ora. "Non ho alcun motivo per essere di buon umore in nessun momento, in nessun giorno", ha detto l'ex star di Grey's Anatomy e ambasciatore dell'organizzazione no profit I AM ALS durante una conversazione virtuale tenutasi nel Giving Tuesday. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Eric Dane e la difficile convivenza con la SLA: "Non ho ragioni per essere ottimista"

