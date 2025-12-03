Eppo interroga Mogherini conferma le accuse e rilascia gli indagati senza custodia cautelare dopo le perquisizioni nell’Eeas
L’Eppo ha confermato ieri a Bruxelles che Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti sono stati interrogati dalla Polizia giudiziaria federale, hanno ricevuto accuse formali per irregolarità negli appalti europei e sono stati rilasciati senza custodia cautelare. Accuse ufficiali dopo gli interrogatori federali. L’Ufficio europeo del pubblico ministero, responsabile per i reati che coinvolgono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, ha spiegato che i tre indagati sono stati trattenuti per le audizioni e sottoposti alla notifica delle accuse al termine delle perquisizioni svolte nella sede del Servizio europeo per l’azione esterna a Bruxelles. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
