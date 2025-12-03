Epilessia attivata a ' Casa Sollievo' la seconda postazione di monitoraggio video-elettroencefalografico

Foggiatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri, 2 dicembre, il presidente, l’arcivescovo padre Franco Moscone, ha impartito la benedizione all’Unità Monitoraggio Epilessia (UME) della Neurologia dell'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. La benedizione ha inaugurato la seconda postazione di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

epilessia attivata casa sollievoA Casa Sollievo nuova postazione per monitorare l'epilessia - E' stata attivata all'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo la seconda postazione di monitoraggio video- Scrive ansa.it

epilessia attivata casa sollievoEpilessia, attivata all’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza la seconda postazione di monitoraggio video-elettroencefalografico - Epilessia, attivata all’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza la seconda postazione di monitoraggio video- Secondo ilsipontino.net

Epilessia. Lice, lanciata a Roma la campagna di sensibilizzazione 2025. A San Giovanni Rotondo Casa Sollievo della sofferenza si adorna in viola - Un battito d’ali per un grande cambiamento”: è questa la nuova campagna di sensibilizzazione 2025 di Fondazione Lice, presentata il 10 febbraio a Roma, in occasione ... Si legge su agensir.it

Giornata dell'Epilessia, l'impegno di Casa Sollievo della Sofferenza - La Fondazione IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo ha aderito alla “Giornata internazionale dell’Epilessia” adornando di viola le colonne monumentali dell’Ospedale. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Epilessia Attivata Casa Sollievo