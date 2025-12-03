Epilessia attivata a ' Casa Sollievo' la seconda postazione di monitoraggio video-elettroencefalografico
Nel pomeriggio di ieri, 2 dicembre, il presidente, l’arcivescovo padre Franco Moscone, ha impartito la benedizione all’Unità Monitoraggio Epilessia (UME) della Neurologia dell'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. La benedizione ha inaugurato la seconda postazione di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondisci con queste news
Il ruolo strategico dei Tecnici di Neurofisiopatologia nel PDTA Epilessia Nel convegno tenutosi alla Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio, la dott.ssa Claudia Parisi ha portato l’esperienza e la voce dei Tecnici di Neurofisiopatologia dell’Ordine TS - facebook.com Vai su Facebook
A Casa Sollievo nuova postazione per monitorare l'epilessia - E' stata attivata all'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo la seconda postazione di monitoraggio video- Scrive ansa.it
Epilessia, attivata all’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza la seconda postazione di monitoraggio video-elettroencefalografico - Epilessia, attivata all’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza la seconda postazione di monitoraggio video- Secondo ilsipontino.net
Epilessia. Lice, lanciata a Roma la campagna di sensibilizzazione 2025. A San Giovanni Rotondo Casa Sollievo della sofferenza si adorna in viola - Un battito d’ali per un grande cambiamento”: è questa la nuova campagna di sensibilizzazione 2025 di Fondazione Lice, presentata il 10 febbraio a Roma, in occasione ... Si legge su agensir.it
Giornata dell'Epilessia, l'impegno di Casa Sollievo della Sofferenza - La Fondazione IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo ha aderito alla “Giornata internazionale dell’Epilessia” adornando di viola le colonne monumentali dell’Ospedale. Da rainews.it