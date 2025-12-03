Ep724 – Putin | Se l’Europa vuole la guerra siamo pronti Trump | Situazione non facile – Mogherini tra i fermati nell’inchiesta su frode all’Ue

Lapresse.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Putin: “Se l’Europa vuole la guerra noi siamo pronti”. Trump: “La situazione non è facile”. La Bce rifiuta il sostegno al prestito di 140 miliardi all’Ucraina basato su asset russi congelati. Zelensky: “Beni russi congelati siano trasferiti a Kiev”. Federica Mogherini tra i fermati nellinchiesta su frode all’Ue, coinvolto anche Sannino.  L’indagine riguarda l’uso di fondi Ue per programmi di formazione, con l’ex Alta Rappresentante coinvolte altre due persone. Danilo Gallinari si ritira dal basket: “La carriera che ho sempre sognato”. Il giocatore sceglie di smettere a 37 anni. Questo articolo Ep. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ep724 8211 putin se l8217europa vuole la guerra siamo pronti trump situazione non facile 8211 mogherini tra i fermati nell8217inchiesta su frode all8217ue

© Lapresse.it - Ep.724 – Putin: “Se l’Europa vuole la guerra siamo pronti”. Trump: “Situazione non facile” – Mogherini tra i fermati nell’inchiesta su frode all’Ue

Cerca Video su questo argomento: Ep724 8211 Putin L8217europa