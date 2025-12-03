Enzo Iacchetti attacca gli autori dell’assalto a La Stampa | Non sono Pro-Pal sono Pro-Pirla

Enzo Iacchetti è tornato nel salotto di È sempre Cartabianca e insieme a Bianca Berlinguer e Mauro Corona, ha commentato senza filtri la recente irruzione nella redazione del quotidiano La Stampa, avvenuta durante una manifestazione pro Palestina. “Si parla solo di quelli che si fanno chiamare pro-Pal e entrano nella redazione de La Stampa ma non si parla più delle persone che manifestano per la libertà dei palestinesi” Enzo Iacchetti a #ÈsempreCartabianca pic.twitter.comLoavnBUN6E — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) December 2, 2025 Iacchetti ha dichiarato: “Di quelli che si definiscono pro-pal, invece sono dei pro-pirla e entrano nella redazione della Stampa e buttano dei fogli per terra. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Enzo Iacchetti attacca gli autori dell’assalto a La Stampa: “Non sono Pro-Pal, sono Pro-Pirla”

