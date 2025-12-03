Entra nell’atmosfera natalizia con questa commedia familiare irresistibile con Michelle Pfeiffer

Scopri la commedia natalizia con Michelle Pfeiffer in arrivo su Prime Video dal 3 dicembre: un titolo che ti conquisterà! Le festività si avvicinano e, come ogni anno, Prime Video accoglie dicembre con una selezione di titoli pensati per accompagnare il pubblico verso il periodo più luminoso dell’anno. Tutte le piattaforme streaming si preparano al periodo di Natale con tantissime novità. Tra nuove serie, saghe che tornano in catalogo e film originali pronti a sorprendere, c’è una produzione che sta attirando l’attenzione degli spettatori: Oh. What. Fun., la nuova commedia natalizia che vede Michelle Pfeiffer nel ruolo di protagonista. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Entra nell’atmosfera natalizia con questa commedia familiare irresistibile con Michelle Pfeiffer

Argomenti simili trattati di recente

