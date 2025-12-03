Entra in un negozio di alcolici e si prende una sbornia procione ritrovato svenuto nel bagno del locale | come è finita

È entrato di notte nel negozio, sfruttando l’oscurità e il silenzio che era già sceso sulla cittadina di Ashland, in Virginia. Si è aggirato per i corridoi e gli scaffali, cercando qualcosa da prendere e portarsi via. Ha poi deciso di fare una vera e propria razzia di alcolici. La mattina dopo il ladro è stato ritrovato pancia a terra, svenuto dopo una bella sbornia, accanto al bagno del locale: non si trattava di un ragazzino della zona, bensì di un procione. La scoperta del procione. È la storia incredibile che ha raccontato sui social l’Hanover County Animal Protection and Shelter. Il «bandito mascherato» è stato ritrovato da un dipendente nel negozio immobile e privo di sensi vicino ai servizi igienici. 🔗 Leggi su Open.online