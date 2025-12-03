Entra in gioielleria e ingoia un medaglione che vale 16mila euro ma viene scoperto

3 dic 2025

È entrato in una gioielliera e ha ingoiato un medaglione tempestato di diamanti a forma di uovo Fabergé. Uno stratagemma piuttosto sui generis che però non gli ha permesso di farla franca. Il surreale episodio è avvenuto venerdì scorso, 28 novembre, alla Partridge Jewellers di Auckland, in Nuova. 🔗 Leggi su Today.it

