Ennesimo incidente sulla litoranea di Battipaglia | 3 feriti si indaga
Tensione sulla litoranea di Battipaglia, in via Spineta: per cause da accertare, due auto si sono violentemente scontrate ieri mattina. Tre i feriti, ma fortunatamente nessuno in gravi condizioni. Accertamenti in corso, da parte delle forze dell'0rdine, per ricostruire l'esatta dinamica e le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
