Energia idroelettrica Varie ipotesi in campo L’analisi del DocFap

Una delle grandi incognite del progetto diga riguarda la previsione di produrre energia idroelettrica. Se l’invaso non sarà sufficientemente capiente, non vi sarebbe convenienza a realizzare e gestire una centrale né da parte di società come Enel né di grandi player regionali come Iren, che sta sviluppando numerose centrali nelle aree montane del Piemonte. Il DocFap tratta in modo dettagliato la questione lasciando aperte, ovviamente, tutte le ipotesi. Nel sito web dedicato dal Dibattito Pubblico vi è una sintesi in 90 pagine – redatta dall’ingegner Pietro Torri della Bonifica dell’Emilia Centrale – del Documento di Fattibilità, e un capitolo è proprio relativo all’installazione di un impianto idroelettrico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Energia idroelettrica. Varie ipotesi in campo. L’analisi del DocFap

