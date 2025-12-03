Energia green Contributi dal Pirellone
Approvato il bando per incentivare la produzione di energia green. Regione Lombardia ha infatti approvato nei giorni scorsi il decreto riguardante il bando " Green Heat 100% ", in corso di pubblicazione sul Burl (Bollettino ufficiale della Regione Lombardia) che prevede una dotazione di 20 milioni di euro. A darne notizia è l’assessore con delega ad Enti locali ed Energia, Massimo Sertori, che ha lanciato l’iniziativa: "La misura incentiva l’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso la concessione di contributi a fondo perduto destinati alla realizzazione di nuovi impianti e reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento che utilizzino fonti rinnovabili eo recuperino calore di scarto sul territorio regionale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
