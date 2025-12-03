Energia associazioni artigiane | Garantire risorse alle imprese che hanno rispettato i termini per Transizione 5.0 e CER

ROMA – La chiusura anticipata e la riduzione delle risorse per Transizione 5.0 e per le CER non devono penalizzare le imprese che hanno presentato le domande nei termini previsti e rispettando i criteri. È quanto sottolineano Cna e Confartigianato in audizione in commissione ambiente al Senato nell’ambito della conversione del DL su Transizione 5.0 e produzione di energia da fonti rinnovabili. Pertanto le due organizzazioni rinnovano la richiesta a Governo e Parlamento di garantire le risorse per soddisfare le richieste presentate da tutte le imprese rispettando termini e criteri per accedere ai contributi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Energia, associazioni artigiane: “Garantire risorse alle imprese che hanno rispettato i termini per Transizione 5.0 e CER”

