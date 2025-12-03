Enel vara la super cabina in vetta a oltre 2mila metri

nostro inviato a Livigno (So) Il primo aprile del 2024 una valanga ha completamente isolato Livigno, non solo dal punto di vista geografico ma, soprattutto, da quello elettrico. D'ora in poi un fenomeno simile non potrà più accadere. Ieri mattina, a Livigno è stata inaugurata una nuova cabina primaria Enel, la più alta in Italia, trovandosi a 2177 metri sul livello del mare. Il compito delle cabine è garantire energia continua al territorio e questa abiliterà l'elettrificazione a circa 20mila clienti per almeno i prossimi sessant'anni. Questo progetto molto ambizioso, grazie alla forma ipogea, riesce ad adattarsi perfettamente all'interno del territorio valtellinese ed è gestito da remoto.

