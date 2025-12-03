Enduro arriva Off Road Champions 2025 | il libro che racconta e celebra la stagione

Gazzetta.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disponibile la 35ª edizione di “Off Road Champions 2025”, 208 pagine a colori dedicate alle imprese e ai protagonisti dell'enduro, nel ricordo di Carlo Mayr. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

enduro arriva off road champions 2025 il libro che racconta e celebra la stagione

© Gazzetta.it - Enduro, arriva “Off Road Champions 2025”: il libro che racconta e celebra la stagione

Altre letture consigliate

MV Agusta Enduro Veloce: dalla strada all'off-road - La nuova MV Agusta Enduro Veloce rende omaggio alla gloriosa storia del Marchio motociclistico italiano. Riporta ilgiornale.it

Ktm 690 Enduro R: prova, prezzo e scheda della off-road veloce anche su asfalto - 000 km totali: è dove e quanto abbiamo testato la Ktm 690 Enduro R nella configurazione 2021. Come scrive gazzetta.it

MV Agusta Enduro Veloce, la off-road che non ti aspetti. La prova - CASTEL GANDOLFO – Ultima arrivata in gamma MV Agusta – marchio che, come ricordiamo, è pronto a tornare alla ribalta dopo il distacco da Ktm – la Enduro Veloce rappresenta il primo, vero tentativo del ... Come scrive repubblica.it

Off Road Expo 2025, dal 22 al 23 novembre a Malpensa - Dopo l’anteprima estiva di Frosinone, l’Off Road Expo si prepara al weekend principale del 22 e 23 novembre a Malpensa Fiere. Segnala insella.it

Ducati DesertX, la Sfidante. Com'è e come va la nuova enduro italiana, in strada e off-road - Sospensioni lunghe, ruota da 21'', una linea che chi ha la memoria lunga, ma anche chi non ce l'ha, ricorda senza mezzi termini quella della Cagiva Elefant che correva, e vinceva i Rally Africani ... Scrive corriere.it

Suzuki V-Strom 1050, arriva la versione “off-road” - Strom, l’endurona della Suzuki che con il model year 2023 giunge alla sua quarta ... Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Enduro Arriva Off Road