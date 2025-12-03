EncodER 2026 bando aperto per la crescita di giovani artisti under 30
La musica inedita torna protagonista a Modena con EncodER 2026, il percorso promosso dal Centro Musica del Comune di Modena per accompagnare la crescita di giovani artisti under 30, offrendo loro strumenti, competenze e opportunità concrete per sviluppare un progetto musicale professionale.
