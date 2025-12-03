EncodER 2026 bando aperto per la crescita di giovani artisti under 30

Modenatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La musica inedita torna protagonista a Modena con EncodER 2026, il percorso promosso dal Centro Musica del Comune di Modena per accompagnare la crescita di giovani artisti under 30, offrendo loro strumenti, competenze e opportunità concrete per sviluppare un progetto musicale professionale.Il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

encoder 2026 bando apertoEncodER 2026, bando aperto per la crescita di giovani artisti under 30 - La musica inedita torna protagonista a Modena con EncodER 2026, il percorso promosso dal Centro Musica del Comune di Modena per accompagnare la crescita di giovani artisti under 30, offrendo loro ... Secondo modenatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Encoder 2026 Bando Aperto