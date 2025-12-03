Empower Her Salvo Martorana presenta l’evento dedicato alla valorizzazione della bellezza della donna
Lo stilista palermitano Salvo Martorana, fondatore dell’omonimo brand Salvo Martorana, annuncia l’edizione 2025 di “Empower Her”, iniziativa dedicata alla celebrazione della donna attraverso il linguaggio della moda, dell’artigianalità e della cultura contemporanea. L’evento si svolgerà venerdì 5. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
